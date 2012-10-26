〔专栏节选〕资本利得税真的一无是处?--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月25日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

最近常常听到不少投资人抱怨台湾即将实施资本利得税，但老实说，我对这些牢骚开始觉得有点烦了！

目前台北股市成交量占市值的比重，或许已经来到记忆中，甚至是史上最低水准，其中一部分原因，当然是全球股市都表现不佳所造成；另一部分原因则源自于资本利得税。然而，政府这项政策的终极目标并不是针对股市，而是财富的平均分配。

股市成交量之所以萎缩至此，首先当然还是全球空头市场所致。在空头市场的初期，通常股价会大幅下滑，成交量自然也跟着萎缩；一旦投资人出清手中持股，就来到空头市场后期。成交量和股价的表现，通常是相对称的。

不过，第二个原因，很明显就是资本利得税。但这项税制要等到二○一五年才会全面实施，因此现阶段并不是税负本身拉低成交量。

事实上，正如我先前所说的，是那些有钱的投资人，担心必须向国税局额外申报资本利得税，才导致成交量萎缩。

任何人累积了大量财富，却不曾向国税局申报所得，自然也不愿揭露他们的股票交易状况；在尚未课征资本利得税时，除非有异常的交易行为才会引起国税局的注意，进而调查其资金来源，否则并不需要担心这方面的问题。

因此，这些少数却占成交量极大比重的投资大户，乾脆选择退出股市，并转战不动产市场；这可从不动产初级市场的交易量激增看出来。在不动产实施资本利得税前，或许房市会是这批大户们的资金避险天堂。

低迷的成交量无可避免导致低股价，这是空头市场的邪恶循环；但这也表示，空头市场终将会结束。

当股价低到一定程度，终究会吸引新的资金流入，这些资金可能是本地的投资信托公司、外国机构投资人，或是不需要向国税局隐藏财富的散户。

长期而言，这会吸引更多元化、更专业化，以及更稳定的股市资金进场，并带动股价上扬，降低产业的资金成本。换句话说，眼前这段痛苦的低量期间，是提升台湾长期资本市场素质的代价。

我比较无法了解的是，许多不会被课到资本利得税的投资人也跳出来反对；毕竟，只有极少数人，会因为卖出高达十亿新台币的股票而被课税。

资本利得税可望协助降低个人所得税率。有钱人要规避所得税十分容易，但一般上班族可就难了；合理的资本利得税加上较低的所得税率，会是较公平的租税结构。如此一来，将可以鼓励专业领域的人才留在台湾工作，并可加强外国专才来台工作的诱因。

台湾实施资本利得税是正确的方向，尽管要付出短期的成本。然而，税制改革尚未竟全功，立法院要更积极参与相关法案的审查过程，以免税改的努力功亏一篑。(完)

--整理 高洁如/张喜良

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.