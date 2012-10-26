更正:〔路透基点〕中海油60亿美元贷款案募集到20家银行参与--RLPC

(更正:因译文有误,内文第五段改为"承贷银行可取得25个基点的先付费用",非"银行被要求承诺25个基点的先付费用".)

路透香港10月26日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,中国海洋石油已募集到20家银行参与其60亿美元12个月期过桥贷款,总承诺额度超过200亿美元.

这20家银行是中国农业银行、澳新银行(澳盛银行)、美银美林、中国银行、满地可银行(Bank of Montreal)、丰业银行(Bank of Nova Scotia)、中国建设银行、中国国家开发银行、花旗集团、澳洲联邦银行(CBA)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行、法国兴业银行、Sovereign Bank、瑞银、新加坡大华银行和Westpac Banking.

这家全球市值最高的能源开发商在9月底发出邀请函,融资用来支持其以151亿美元收购加拿大Nexen.

有些中资银行已表明欲承贷超过20亿美元,有一两家美国银行要求承贷额度超过10亿美元.

承贷银行可取得25个基点的先付费用,承诺并持有(take-and-hold)形式,不限承贷额度.这笔费用需在提取贷款三日后支付.

贷款最初六个月的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码80基点,接下来的三个月为加码100基点,之后为加码120基点.

一如先前的报导,花旗和满地可银行(BMO)是中海油的并购顾问.

消息人士还透露,自从7月底收购的消息传出后,中海油收到了来自超过30家银行的多份融资提案.其中大部分是有关过桥贷款的方案,期限在12个月到两年.

另一消息人士称,中海油不希望筹资规模超过60亿美元,这样可以维持评级不受影响.穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+.(完)