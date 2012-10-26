更正:〔路透基点〕中海油60亿美元贷款案募集到20家银行参与--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:因译文有误,内文第五段改为"承贷银行可取得25个基点的先付费用",非"银行被要求承诺25个基点的先付费用".)
路透香港10月26日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,中国海洋石油已募集到20家银行参与其60亿美元12个月期过桥贷款,总承诺额度超过200亿美元.
这20家银行是中国农业银行、澳新银行(澳盛银行)、美银美林、中国银行、满地可银行(Bank of Montreal)、丰业银行(Bank of Nova Scotia)、中国建设银行、中国国家开发银行、花旗集团、澳洲联邦银行(CBA)、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行、法国兴业银行、Sovereign Bank、瑞银、新加坡大华银行和Westpac Banking.
这家全球市值最高的能源开发商在9月底发出邀请函,融资用来支持其以151亿美元收购加拿大Nexen.
有些中资银行已表明欲承贷超过20亿美元,有一两家美国银行要求承贷额度超过10亿美元.
承贷银行可取得25个基点的先付费用,承诺并持有(take-and-hold)形式,不限承贷额度.这笔费用需在提取贷款三日后支付.
贷款最初六个月的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码80基点,接下来的三个月为加码100基点,之后为加码120基点.
一如先前的报导,花旗和满地可银行(BMO)是中海油的并购顾问.
消息人士还透露,自从7月底收购的消息传出后,中海油收到了来自超过30家银行的多份融资提案.其中大部分是有关过桥贷款的方案,期限在12个月到两年.
另一消息人士称,中海油不希望筹资规模超过60亿美元,这样可以维持评级不受影响.穆迪/标普/惠誉给予中海油的评级为Aa3/AA-/A+.(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。