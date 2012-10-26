〔专栏节选〕股灾重临?!--全球股市有10月崩盘危机?--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月25日出版的当期「老谢开讲」专栏)

又到了秋高气爽的季节，股市投资人在这个时候，往往都得绷紧神经，因为股市变盘都发生在秋天，尤其是九月、十月的股灾特别多，这好像古时候犯人处决都在秋天，因此，又称之为「秋决」。全球股市的「秋决」，都发生在秋天。

比较远的一次是一九八七年美国的股灾，发生在十月十九日，当天美国道琼指数暴跌五○八点，跌幅达二二．六％，那时候我刚进︽财讯︾三年，︽先探︾投资周刊创办人唐起麟先生半夜三点半来电告知美股崩盘。当时，我的祖母正卧病在床，接到这通半夜打来的电话，我的腿都软了，那一次的股灾对台股冲击很大。

**全球三大股灾都发生在秋季**

一九八七年是台股多头萌芽的第一年，台股刚刚涨过一千点，然后大涨到四七九六点，美国股灾让台股出现崩盘式大回档。这次回档，我记得台股回到二二四一点，其后又出现一波更大的行情，股市挑战万点，后来才遭遇到郭婉容的九二四事件。

下一个股灾是一九九七年亚洲金融风暴，引爆点在十月二十七日，当天美股大跌五五四点，接着港股大跌，其后影响最大的是亚洲资金出走，东协各国货币大贬值。泰铢从二十二．二贬到五十六．五兑一美元；菲律宾披索从二十六．八贬到五十八．五兑一美元；印尼盾崩溃，一次贬到一六九五○兑一美元，东北亚的南韩也出现兵败如山倒的景象。南韩向ＩＭＦ︵国际货币基金︶借钱，三十一家财团倒了十六家。台湾股汇市双跌，新台币贬到三十五．一七兑一美元。

最近的一次股灾是美国引爆的金融海啸，引爆日是九月二十九日，美国道琼指数单日暴跌七七八点，美国银行股暴跌，引爆全球股灾，冰岛的银行率先阵亡。这次的股灾逼出了美国Ｆｅｄ︵联准会︶印钞救市的远因，于是大家琅琅上口的ＱＥ︵量化宽松货币政策︶一直持续到现在。从美国引爆金融海啸，到去年八月发生的欧债危机，其实都是金融海啸的余绪。

二十多年来，全球三大股灾都发生在秋季，最近著名的美国财经新闻网MarketWatch警告投资人，要提防闪电崩盘的事件重演，道琼指数可能出现一天狂跌三○○○点的恐怖戏码。这篇专栏作者提醒：美国经济已陷入衰退，或是距离衰退非常接近，Ｆｅｄ的ＱＥ２无法控制企业的获利或是股市。他建议未来十二至十五个月内，投资人应远离股市。

MarketWatch在十月重提注意「闪崩」或股灾，当然会引来全球投资人高度关注。尤其是下一任美国总统即将在十一月六日选出，目前竞选连任的欧巴马与挑战的共和党罗姆尼，双方正平分秋色，选前民调以四七：四七打成平手，鹿死谁手，剩下最后不到两周。美国总统最后是谁胜出，对全球经济与股市都是兹事体大的事。

**欧巴马若落选,全球经济将有大变数**

尤其是欧巴马上任以来，正好遇上美国金融海啸，这四年印钞票救经济由柏南克出手，其也是欧巴马的主要政绩之一。若是欧巴马不能连任，那么这些年印钞票救经济的政策突然来了急转弯，很多人都很害怕美国总统如果换人，对全球经济冲击有多大？尤其是罗姆尼挑选的四十二岁搭档保罗．莱恩一向反对印钞票救经济，如果罗姆尼与莱恩胜出，全球经济可能风云变色。

我曾当面请教野村首席经济学家辜朝明先生，他认为假如欧巴马落选，全世界经济可能有一次灾难，全球经济将面对一次不可预知的未来；美股可能是很大的变数。

欧巴马当选前，美国道琼指数一度写下一四一九八．一点的历史新高，金融海啸发生，道琼指数一度跌到六四六九．九五点。这三年多来，美国靠着量化宽松的货币政策，道琼指数又重返一万三千点以上。其实一万三千点已是美股很高的位置，如果从海啸后的低点来算，道琼比起金融海啸最惨的时候，已经上涨一倍了。

除了道琼指数外，史坦普五○○也从六六六．七九点涨到一四七四．五一点，也距离海啸前的一五七六．○九点不远。最神勇的是与苹果有关的科技股，那斯达克从海啸后的一二六五．五二点涨到三一九六．九三点，超越了海啸前的高点；更具竞争力的那斯达克一○○则写下了历史新高纪录。有了苹果加持，那斯达克一○○指数从一○一八．八六点大涨到二八七八．三八点。甚至连费城半导体指数都从一六七．五五点大涨到四七四．三三点，也涨了数倍。

换句话说，欧巴马上任以来，美国股市表现其实是欣欣向荣的，这当中当然也有不少出类拔萃的黑马。像苹果在○九年最低点只有七十八．二美元，不久前才涨到七○五．○七美元。换句话说，苹果电脑股价在欧巴马上任，几乎是发挥了十倍速的大涨势，市值一度拉升到六六二九．三亿美元，通常六千多亿美元，是美国企业很大的天险。

上一次网通泡沫，微软在一九九九年一度把市值发挥到六一六三亿美元，后来市值缩水到二千多亿美元。过去十几年来，思科、微软、英特尔市值都一度独领风骚，但都不敌竞争力下滑或整个大环境改变的压力，股价与市值都出现退却的现象。苹果是二十一世纪最伟大的企业，但是后贾伯斯时代，苹果能不能继续攻城掠地，这也是美国能不能继续再挑战新里程碑的重要试金石。

其实美股走到这里，已有点近关情怯的味道，金融海啸以后，美国道琼指数在一万三千点的高位已经盘旋很久，去年美股是全球少数上涨的市场，今年以来，美国各大指数都上涨。例如，道琼指数上扬九．二％，标普上涨一三．九六％，那斯达克涨一五．三七％。从股价的基期来看，美股的基期很高，这是靠印钞票营造出来的资金行情，但是资金行情走得久了，就得接受基本面考验。

最近美国进入超级财报周，企业公告获利一旦稍稍不如预期，股价就会出现较大回档。例如，十月十九日，谷歌公布第三季财报，净利只有二十一．八亿美元，比去年同期下跌二○％，这是连续六季的新低数字。公布财报前二天，谷歌预先示警，股价单日大跌六十．四九美元，这一根长黑，也让美股灰头土脸，道琼大跌二○五．四三点，那斯达克大跌六七．二五点。谷歌造成美股的长黑效应，恐怕是第一个警讯。

谷歌是今年的模范生，股价从六月的五五六．五二美元飙升到七七四．三八美元，一举将市值冲高到二五三八．六三亿美元。谷歌市值一度打败微软，但是财报不如预期，市值一下子跌掉二百亿美元。谷歌栽了一个大跟头，美股也跟着摔了一跤。且谷歌从七七四．三八美元跌回六六九．七美元，股价一下子暴跌一三．五％，谷歌在财报效应开了第一枪，让美股开始拉警报。

**英特尔大跌,费城半导体指数也欲振乏力**