《台湾新债预测》20年公债101/7R得标利率料在1.560-1.590%,有望续创历史新低

路透台北10月26日电---路透周五的调查显示,由于目前市场资金宽松且发行量有限,台湾央行下周一(29日)将标售的20年期公债101/7RA01107R=TWO得标利率将落在1.560-1.590%,有望续创历史新低纪录.

* 1.560-1.590%.最低预估在1.550%,最高在1.610%.

* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年8月标售的20年券101/7得标利率为1.597%,此为该年期券标售以来的最低纪录.