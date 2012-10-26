《台湾新债预测》20年公债101/7R得标利率料在1.560-1.590%,有望续创历史新低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月26日电---路透周五的调查显示,由于目前市场资金宽松且发行量有限,台湾央行下周一(29日)将标售的20年期公债101/7RA01107R=TWO得标利率将落在1.560-1.590%,有望续创历史新低纪录.
以下为交易员观点整理:
* 发行量仅300亿台币,筹码不足以消化市场过剩资金
* 近期市场资金宽裕及台股疲弱不振,皆有利于多方
* 殖利率处于历史低档,追低意愿不高
* 30年券101/8将在下月标售,略有可能影响买盘投标意愿
以下为预测得标利率区间:
* 1.560-1.590%.最低预估在1.550%,最高在1.610%.
最新报价:
* 101/7R公开发行前交易殖利率仅周二成交,殖利率收报1.58%.发行前交易殖利率区间在1.56-1.58%.
* 根据央行公布的"中央公债标售概况表",在2012年8月标售的20年券101/7得标利率为1.597%,此为该年期券标售以来的最低纪录.
以下为交易商对101/7期增额公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型寿险1 1.570 1.590
大型寿险2 1.550 1.600
中型寿险1 1.560 1.580
中型寿险2 1.580 1.600
大型金融机构 1.570 1.590
银行 1.550 1.580
银行 1.560 1.590
券商 1.560 1.600
券商 1.580 1.610
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中值 1.560 1.590 (完)
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--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。