〔台湾货币市场〕短率低落,资金充裕让下周月底的紧缩效果不明显

* 资金宽裕且央行冲销力道不足

* 一周拆款区间高位低下

* 下周月底紧缩效应可能不明显

记者 高洁如

路透台北10月26日电---台湾银行间短率周五仍在低位附近.央行冲销资金力道不足令市场资金水位高升,短率续在低位.展望下周,交易员表示,由于市场资金实在宽松,月底的紧缩效果可能不明显.

先前一周(2-7天)拆款利率的高位--0.55%已创下20个月的低位.前次低点是2011年3月9日的0.53%.

银行交易员表示,周五的积数加倍,但央行在隔夜拆款的冲销力道上并未加强,这使得多钱的银行早早即寻找拆款对象,连一向利率偏低的外商银行也不放过.

"本地银行也是钱多,连我他们都想做拆(出)"一家外商银行交易员表示.

本地时间16:09拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.384%,上日为0.386%.今日区间在0.295-0.52%上日在0.295-0.53%

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.54%,上日在0.388-0.55%.

**发票量略升**

短票方面,票券商表示,由于银行消化资金的进度并不顺利,因此虽然发票量升高,但还是满足不了所有需求.部分银行退而求其次转向拆款,不论是月内/跨月的拆款承做意愿都很高.

一个月短票主要成交利率主要落在0.79-0.80%,同上日.

台湾央行周五存单到期金额3,142亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期金额1兆256.3亿台币,分别是周一3,213.5亿,周二59亿,周三4,123亿,周四360.5亿而周五有2,500.3亿台币存单到期.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为185亿台币;累计超额准备为1,566亿台币,加计前期1%的超额准备为2,666亿台币.

**公债附买回利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率大致持稳.交易员认为,目前月底资金紧缩效应仍不明显,然下周紧缩因子较多,不排除RP利率将出现短暂向上微调.

交易商指出,由于银行、寿险端资金宽裕,抵销掉投信端月底资金趋紧的影响,令月底效应尚未浮现;但下周公债、公司债及国库券交割紧缩因子纷纷出笼,将消化银行、寿险端浮滥资金,虽不至于影响整体市场利率水平,但也不排除出现短暂小幅上扬的情形.

"今天主动丢钱的状况没有前几天多,都是单纯续作."一证券交易员说.

交易员表示,下周交割紧缩因子包括周一的统一(1216.TW)公司债36亿台币、周二的国库券发行金额300亿台币、周三的台电公司债103亿台币、周四的101/7R期20年期增额公债发行金额300亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%,上日亦同.(完)