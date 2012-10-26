〔台湾债市〕台股重挫令101/9殖利率开高收低,下周静待101/7标售结果

路透台北10月26日电---台湾10年券101/9殖利率周五开高收低,尾盘主要反应台股带量长黑,令多方气氛转浓;不过台债仍未跳脱短线区间操作格局,下周关注20年期公债101/7R标售结果及台股后势.

交易商指出,由于今天台股跌势超乎市场预期,且带量跌破行政院长陈冲防线,有利于台债多方借题发挥、空单回补,下周待101/7标债结果出炉后,台债将转为关注美债走势及台股动能,料下周101/9殖利率区间在1.13-1.15%.

"今天台股杀破7,148点陈冲防线,殖利率就往下走."一证券交易员说.

台湾股市.TWII周五重挫逾百点,终场收跌1.76%,报7,134.06点,创三个月来新低,不仅连续六个交易日收黑,更失守7,200点整数关卡.

20年期公债101/7R将于10月29日公开标售,发行金额为300亿台币.该券公开发行前交易(when-issue)周二首次出现成交,之后就未再成交,上次交易殖利率区间在1.56-1.58%.

路透周五的调查显示,由于目前市场资金宽松且发行量有限,20年期公债101/7R得标利率将落在1.560-1.590%,有望续创历史新低纪录.[ID:nST0568889]

大型金融机构主管认为,目前市场资金仍宽松,仍有去化过剩资金的需求,这次得标利率高于1.60%的机会不高.

"不会出现太大意外,(得标利率)顶多是发行前交易1.58%上下1个基点."一银行交易员称.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.40 1.1392 1.1392-1.1479 257.50

5 101/6 A01106=TWO -0.05 0.8825 0.8825-0.8860 13.50

台湾经建会周五表示,9月景气对策信号结束连10个月代表"衰退"的蓝灯,转为呈代表由低迷转复苏的"黄蓝灯",分数则增至22分,较上月增加7分.[ID:nST0568859]

"黄蓝灯只是符合预期,且市场已经反应了",一证券交易员说,

国际盘方面,投资人静候美国周五稍晚公布第三季国内生产总值(GDP)数据.美国第三季GDP环比年率料为增长1.9%,高于上季的1.3%.

银行交易员表示,台债仍需关注今晚稍后美国公布GDP数据的表现,若能优于预期,期待带动美国总统大选前的股市行情,此举将令美债殖利率进一步走扬.

美国公债价格周四连续第二天下滑,此前进行的七年期公债标售结果表明,随着投资人对全球经济成长加速的希望逐渐增强,对避险资产的需求减弱.指标10年期公债下跌10/32,收益率报1.828%,高于周三尾盘的1.79%.隔夜时段交易中指标公债收益率曾触及1.86%的高位,为9月17日以来最高.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1392

5 101/6 A01106=TWO 0.8825

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)