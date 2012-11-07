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货币新闻 | 2012年 11月 7日 星期三 14:29 BJT

〔新债招标〕台湾大哥大七年公司债以1.34%定价,低于市场预期

路透台北11月7日电---台湾主要电信业者--台湾大哥大(3045.TW)周三公布,七年期无担保公司债以1.34%定价,低于市场预期的1.35-1.40%.

本次公司债由凯基证券与大华证券担任共同主办券商,发行量达90亿台币.

台哥大长期发行人评等为"twAA",该公司是在上月底发布重大讯息表示,将发行总额不超过160亿台币、发行期间不超过七年的公司债,募得资金用于偿还借款或充实营运资金.(完)

参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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