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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 08:44 BJT

〔台湾数据〕10月CPI年增率2.36%,高于市场预期

路透台北11月5日电---台湾主计总处周一公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.36%,高于路透调查的成长2.22%.主要因受天候及去年基期较低影响,蔬果价格涨幅明显;且国外团费及家外食物价格调涨.而水产品、油料费、燃气及电价仍处于相对高档.

10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.64%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

10月 9月

CPI(较上年同期) +2.36 +2.96

路透调查(较上年同期) +2.22 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.32 +0.23

核心CPI(较上年同期) +1.06 +0.93

WPI(较上年同期) -3.64 -2.35r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯

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