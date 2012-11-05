〔台湾数据〕10月CPI年增率2.36%,高于市场预期

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透台北11月5日电---台湾主计总处周一公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.36%,高于路透调查的成长2.22%.主要因受天候及去年基期较低影响,蔬果价格涨幅明显;且国外团费及家外食物价格调涨.而水产品、油料费、燃气及电价仍处于相对高档.
10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.64%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
10月 9月
CPI(较上年同期) +2.36 +2.96
路透调查(较上年同期) +2.22 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.32 +0.23
核心CPI(较上年同期) +1.06 +0.93
WPI(较上年同期) -3.64 -2.35r
注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
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--采访 董永年; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯
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