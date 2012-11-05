〔台湾数据〕10月CPI年增率2.36%,高于市场预期

路透台北11月5日电---台湾主计总处周一公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.36%,高于路透调查的成长2.22%.主要因受天候及去年基期较低影响,蔬果价格涨幅明显;且国外团费及家外食物价格调涨.而水产品、油料费、燃气及电价仍处于相对高档.