《即时观点2》台湾10月CPI年增率2.36%高于预期,货币政策料仍维持不变

路透台北11月5日电---台湾主计总处周一公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.36%,高于路透调查的成长2.22%.主要因受天候及去年基期较低影响,蔬果价格涨幅明显;且国外团费及家外食物价格调涨.而水产品、油料费、燃气及电价仍处于相对高档.

10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.64%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

10月 9月

CPI(较上年同期) +2.36 +2.96

路透调查(较上年同期) +2.22 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.32 +0.23

核心CPI(较上年同期) +1.06 +0.93

WPI(较上年同期) -3.64 -2.35r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

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**市场评论**

--穆迪(Moody's)分析师Katrina Ell:

10月份的物价增速有所缓,主要是蔬果受之前天候影响的情况已有所改善.如果物价维持在这个减缓的速度上,全年要维持在政府所主张的2%以下是有可能的.尽管台湾的经济看起来还是很疲弱,以10月的物价看来仍不足以让央行在12月的政策会议上降息.

--永丰银行分析师黄韵玲:

10月CPI年增率高于我们预期,10月水果价格因基期较低的关系而走扬,但因为气候回稳,11月食物价格将不会涨这么多,加上11、12月衣服价格也可望受惠于百货折扣而缩减涨幅,预估11、12月CPI年增率可望下滑,今年全年CPI将可守稳在2%以下,但会很逼近2%.虽然今年台湾GDP成长缓慢,但通膨情势仍在控制中,预估央行第四季仍会维持利率不变.

--大众银行分析师 陈森林:

这个数据基本上符合预期,没有差别太多.我们预料接下来CPI的走势会往下,第四季大约会在1.5%左右,都在可接受的范围.明年我们估全年在1.2%,这些数字看起来不用太过担心,我们相信央行暂时也不会因担忧通膨而做出货币政策上的调整.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP周五收盘贬1分至29.300台币.

--台股加权股价指数.TWII周五收高0.43%,报7,210.47点.

**相关连结**

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--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行9月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续五次维持利率不变.

--主计总处最新预估2012年全年经济成长率为1.05%,CPI年成长率为1.93%.(完)

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