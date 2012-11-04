主要国家经济指标预测--11月5日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 ------------------------------------------------------------------------------
11月4-5日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.2%
11月5-9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%
11月5日(一)
2145 新西兰就业成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- -3.6%
网络招聘广告(较前月) -- -2.7%
0030 澳洲零售销售 9月 -- +0.2%
第三季 -- +1.4%
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 9月 -- 逆差20.27
进口 -- -1%
出口 -- -3%
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 -- 52.2
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负18 负22.2
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -- +7.9%
1500 美国就业指数 10月 -- 107.9
1500 美国ISM非制造业指数 10月 54.7 55.1
企业活动指数 59.5 59.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月2日(五)
0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第三季 +0.6% +1.2%
(较上年同期) +1.1% +1.6%
0843 意大利Markit制造业PMI 10月 45.5 45.3
0848 法国Markit制造业PMI 10月 43.7 43.5
0853 德国Markit制造业PMI 10月 46.0 45.7
0858 欧元区Markit制造业PMI 10月 45.4 45.3
0930 英国Markit建筑业PMI 10月 50.9 49.1
1230 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加17.1 增加12.5
民间就业岗位(万个) 增加18.4 增加12.5
制造业就业岗位(万个) 增加1.3 减少0.4
政府部门就业岗位(万个) 减少1.3 --
失业率 7.9% 7.9%
平均时薪 持平 +0.2%
每周平均工时 34.4 34.5
1230 加拿大就业岗位(万个) 10月 增加0.18 增加0.5
失业率 7.4% 7.4%
全职就业人数(万人) 增加0.73 --
兼职就业人数(万人) 减少0.55 --
就业参与率 66.8% --
1400 美国工厂订单 9月 +4.8% +4.6%
耐久财订单 9月修正值 +9.8% --
扣除运输的耐久财订单 +1.4% --
扣除国防的耐久财订单 +4.4% --
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% --
1430 美国ECRI一周领先指标 10月26日当周 126.6 -- (完)
--整理 李婷仪/王洋;审校 徐文焰
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