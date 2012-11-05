〔台湾货币市场〕11月5日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月5日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,800亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
--央行364天期存单交割,金额1,000亿台币.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)3,459.15亿台币TWNCDTB1:
11/06 130.00亿
11/07 1,935.40亿
11/08 1,119.00亿
11/09 179.00亿
11/10 3,430.00亿
11/11 3,402.80亿
11/12 319.00亿
11/13 134.00亿
11/14 4,705.00亿
11/15 552.50亿
11/16 3,570.00亿
11/17 519.00亿
11/18 3,265.50亿
11/19 267.00亿
11/20 89.00亿
11/21 3,119.50亿
11/22 357.00亿
11/23 2,670.50亿
11/24 306.00亿
11/25 2,889.40亿
11/26 121.00亿
11/27 70.00亿
11/28 3,042.00亿
11/29 240.00亿
11/30 3,999.00亿
12/01 389.50亿
*12/02 2,416.05亿
12/03 222.00亿
--公债还本付息86.55亿台币:
11/10 95甲7期公债付息 7.4375亿
11/13 90甲8期公债付息 19.375亿
11/14 89甲13期公债付息 17.7375亿
11/16 94甲8期公债付息 6亿
11/16 96甲7期公债付息 9亿
11/18 93甲9期公债付息 10.5亿
11/24 88甲2期公债付息 16.5亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/23: 增额发行"101甲8期"公债300亿台币,年期30年,11/20标售.
--11/27: "财101-8期"国库券发行,金额300亿台币,天期为273天,26日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
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