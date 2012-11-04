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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 07:58 BJT

〔韩国数据〕10月外汇储备创纪录高位,受益于投资利得

路透首尔11月5日电---韩国央行周一公布的数据显示,韩国10月外汇储备因投资利得而增加14.5亿美元至3,234.6亿美元,为连续第三个月创纪录高位.

韩国央行在声明稿中表示,外汇储备中除了有外币之外,还有少量国际货币基金组织(IMF)的特别提款权、IMF仓位及黄金.

韩国央行截至9月底的外汇储备为全球第七大.其外汇储备中有91.7%为证券.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

323.46 322.01 316.88 314.35 312.38 310.87 316.84 (完)

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--编译 戴素萍;审校 于春红

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