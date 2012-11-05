《台湾报摘》--经济日报11月5日

* 头版头条:

--为加速吸引外商来台直接投资,行政院周四将审查侨外投资条例修正草案,拟大幅松绑限制,由现行的事前许可制,改采"原则事后申报,例外事前许可",届时在门槛100万美元以下的投资案,不再需要事前申请许可,即可进行投资.财经高层透露,目前100万美元以下的投资案约占侨外投资案的八成,改变审查方式后,即有高达八成的侨外投资案,将适用事后申报制.

* 其他:

--提振台股量能,金管会将在券商权证造市避险交易税率调降后,进一步研议放宽权证当日冲销限制,包括开放券商避险买卖现股的当冲及权证投资人的当冲.此举将有助扩大权证及股票市场的交易量.

--台北车站双子星联贷案,联贷总金额初步敲定440亿台币,创下近年来联贷金额最大的纪录,传正由中信金控(2891.TW)旗下中信银筹组中,吸引银行高度兴趣;银行联贷主管指出,目前土建融利率多在2.5-2.75%,甚至超过3%,利率水准不差,将积极争取参与联贷.

--两岸服务业贸易谈判进入最后协商阶段,据悉,台湾向陆方提出多达80余项开放.相关人士透露,服务业贸易协商结果,虽会有一部分开放,"开放程度和幅度绝不若外界想像".据了解,截至目前止,我方在数位内容方面,部分争取到享有CEPA待遇;此外货运承揽、航空集散站经营则有条件开放.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.