《汇市简讯》美元/日圆在周五高位80.68下方,对日央行总裁谈话反应冷淡

2349GMT * 美元/日圆守在周五美国非农就业报告出炉后的高位80.68下方 * 日本央行总裁白川方明稍早谈话了无新意,市场反应冷淡 * 政府称财政重建有其必要性,但每个国家作法不同 * 权威人士称日本情势不佳,海外可能更加疲弱 * 美元/日圆突破周线图一目均衡云区,测试下行的顶部80.81?(完) --编译 戴素萍;审校 张荻 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=