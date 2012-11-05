〔香港新股〕中集集团12月底前将通过介绍形式在港交所主板上市--IFR

路透11月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国际海运集装箱（集团）(000039.SZ)200039.SZ将于12月底之前通过介绍形式在港交所主板上市。该公司的B股转H股方案已提交中国证监会及香港联交所受理。

中集集团目前同时在深交所的A股和B股市场上市。其早前宣布，计划将B股股份转到香港市场上市，以赢得更高的流通率和较强的再融资能力。是次交易将涉及14.3亿以港元计价的B股，按上日B股收市价计算，交易规模可达137亿港元（18亿美元）。

若计划能顺利实现，中集集团将成为第一家将B股转为H股的公司，也将为其它B股上市公司开创海外上市的新路。

国泰君安证券担任交易财务顾问，国泰君安（香港）负责H股上市交易。(完)

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