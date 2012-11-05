《台湾报摘》--工商时报11月5日

* 头版头条:

--G2(美国与中国大陆)本周将进入领导人换代关键期.外资法人周日指出,目前指数已大致反应完毕企业财报利空的台股.TWII,在G2换代不确定性消除后,可望展开一波"无基之弹",指数先上看7,500点.

* 其他:

--行政院主计总处甫完成的调查指出,虽然9月份台湾失业率略呈回降,但"想工作而不找工作"的隐藏性失业人数却连四个月回升至15.3万人,并创下近一年四个月新高,显示失业情势尚未缓解.

--行政院和金管会推动的两岸特金融业务面临"卡关",除了最受国银重视的银行外汇指定银行(DBU)办理人民币业务确定延期开办,原定最快年底上路的"两岸一卡通",也决定暂缓一年执行.

--两岸服务贸易协议谈判进入倒数阶段.据悉,陆方愿意对台开放电子商务,台湾业者持股可破五成,取得主导权,以福建省作为试点,等同于这项优惠条件仅对台方开放,相较于外商,台湾业者未来在市场准入将具有竞争性.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.