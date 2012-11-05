《台湾报摘》--工商时报11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 头版头条:
--G2(美国与中国大陆)本周将进入领导人换代关键期.外资法人周日指出,目前指数已大致反应完毕企业财报利空的台股.TWII,在G2换代不确定性消除后,可望展开一波"无基之弹",指数先上看7,500点.
* 其他:
--行政院主计总处甫完成的调查指出,虽然9月份台湾失业率略呈回降,但"想工作而不找工作"的隐藏性失业人数却连四个月回升至15.3万人,并创下近一年四个月新高,显示失业情势尚未缓解.
--行政院和金管会推动的两岸特金融业务面临"卡关",除了最受国银重视的银行外汇指定银行(DBU)办理人民币业务确定延期开办,原定最快年底上路的"两岸一卡通",也决定暂缓一年执行.
--两岸服务贸易协议谈判进入倒数阶段.据悉,陆方愿意对台开放电子商务,台湾业者持股可破五成,取得主导权,以福建省作为试点,等同于这项优惠条件仅对台方开放,相较于外商,台湾业者未来在市场准入将具有竞争性.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。