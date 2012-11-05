〔新加坡个股〕英利国际置业将无限期推迟其坡元计价的债券交易--IFR

路透11月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国地产公司英利国际置业(YING.SI)对投资者表示，将无限期推迟其坡元计价的债券交易。上周稍早该公司宣布，四年期坡元债券，初步的参考价格区间为7.0%左右。

此前有传言称，该公司曾有意发行人民币债券，但良好反馈不足，故未成事。上周稍早发行人透过渣打银行(2888.HK)(STAN.L)进行了路演。

英利国际置业在新加坡上市，在发展迅速的重庆市拥有大量商业地产项目。该公司最近与华侨银行(OCBC.SI)和渣打银行签署了1亿坡元的贷款协议，该贷款将用于债务再融资。(完)

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