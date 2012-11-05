〔美股业绩〕雪佛龙第三季获利下滑,因产量减少且炼油事业疲弱

路透11月2日电---美国第二大石油公司雪佛龙(CVX.N)周五公布,第三季获利远低于预期,因维修使今年石油和天然气产量下滑情况更加严重.

第三季日产量降至252万桶油当量,低于上年同期的260万桶.第四季料将反弹,雪佛龙预估2012年日产量平均为260万桶,为原先目标268万桶的97%.

雪佛龙第三季受加州Richmond炼厂大火所累,目前预期受损的原油设备将在第一季修复.然该公司表示,这对第三季获利的影响有限,疲弱的销售利润才是重创获利的原因.

整体而言,第三季净利跌至52.5亿美元,每股获利2.69美元,上年同期净利78.3亿美元,每股获利3.92美元.在油气生产事业的获利减少17%至51亿美元,炼油事业则锐减65%至6.89亿美元.

该公司表示,其获利所包括的资产出售收益约6亿美元,已被汇率的负面冲击所抵销.雪佛龙扣除特定项目的每股获利2.55美元,汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为2.83美元.

在周五纽约证交所交易中,雪佛龙收低2.87%,报108.26美元.(完)