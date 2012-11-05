《全球主要国家债券发行预告》--11月5日-11月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透11月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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11/5 1630 美国 13周和26周期国库券
11/6 1630 美国 四周期国库券
11/6 1800 美国 三年期公债
11/6 英国 传统公债
11/6 加拿大 89亿加元 2013年2月14日到期的98天期国库券
11/6 加拿大 33亿加元 2013年4月25日到期的168天期国库券
11/6 加拿大 33亿加元 2013年10月24日到期的350天期国库券
11/7 1800 美国 10年期公债
11/7 加拿大 五年期公债
11/7 0700 德国 40亿欧元 票息0.50%、2017年10月13日到期的债券
11/8 西班牙 政府公债
11/8 1800 美国 30年期公债
11/12 0700 德国 40亿欧元 2013年5月15日到期的六个月期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 张若琪; 审校 白云
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路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。