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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 09:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月5日-11月12日

路透11月5日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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11/5 1630 美国 13周和26周期国库券

11/6 1630 美国 四周期国库券

11/6 1800 美国 三年期公债

11/6 英国 传统公债

11/6 加拿大 89亿加元 2013年2月14日到期的98天期国库券

11/6 加拿大 33亿加元 2013年4月25日到期的168天期国库券

11/6 加拿大 33亿加元 2013年10月24日到期的350天期国库券

11/7 1800 美国 10年期公债

11/7 加拿大 五年期公债

11/7 0700 德国 40亿欧元 票息0.50%、2017年10月13日到期的债券

11/8 西班牙 政府公债

11/8 1800 美国 30年期公债

11/12 0700 德国 40亿欧元 2013年5月15日到期的六个月期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 张若琪; 审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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