《欧美金融市场假期一览表》--11月5日-12月31日

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
欧洲和美国金融市场假期如下:
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 张若琪
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
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