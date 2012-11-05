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市场报道 | 2012年 11月 5日 星期一 10:02 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在重要趋势线走势挣扎

0115GMT * 周五见到主要趋势线再度转为向下 * 在初期阶段可能持续向下 * 多头需要攻上104,才能得到上涨动力 * 若收在200日移动均线102下方,暗示空头占上风 * 可能震荡交投,直到跌破102或升逾104.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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