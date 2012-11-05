〔台湾汇市〕台币/美元收盘持稳,美国大选前交易陷胶着

* 美国大选前部位调节不多

* 非美币别同样缺乏方向

* 明日交投区仍持于29.200-29.300

路透台北11月5日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘再度稳于平盘附近,仅微跌0.5分.美国大选前全球汇市交易陷入胶着,包括台币在内的非美币别多数在窄幅区间内来回,静待美国总统大选结果的出炉,盘中交易量明显缩减,明日料于当前区间难以大幅波动.

汇银人士指出,欧巴马与罗姆尼的竞争态势十分僵持,市场难以押注特定方向.且即使是欧巴马当选,市场的反应是否仍偏好风险货币也在未定之天,加上市场对美国年底前能否解决财政悬崖问题仍有疑问,对美元的偏好时强时弱,气氛僵滞.

"现在不只是台币难做,G7都很难做."一本地银行交易员说.

交易员同时指出,除了进出口的实质抛补外,外商也见零星的进出,但没有一致方向;台股依旧在低迷水位打转,都不利台币走出行情.由于台币近两周的主交投区都落在29.200-29.300,交易员料在美大选结果出现前,不致有其他消息面的推动,明天仍不脱此区间.

他们并认为,即使美国大选结果出乎市场意料,以过去经验,在台湾央行维稳的思维下,台币受波及的状况或在一、两天内即可回复水准,今年底前要走出像样行情的机率不大.

在周二投票日之前的最后48小时,美国总统奥巴马与共和党候选人罗姆尼的民调支持率仍不相上下.

台股.TWII今日收跌0.35%报7,185.36点;外资及陆资今日买超台股17.82亿台币,为连续第二日买超,但金额均不大.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币各天期的换汇点盘中折价略见收敛,台币偏向弱势反应.

本地新闻方面,台湾主计总处周一公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.36%,高于路透调查的成长2.22%.不过分析师料台湾全年CPI仍可维持在2%以下,央行货币政策暂时不会变化.[ID:nST0570675]

美元指数.DXY周一触及两个月高位,上周公布的就业报告凸显出美国经济基本面相对较为稳健.美国10月非农就业岗位增加171,000个,表现远超预期.但失业率略升至7.9%,因寻找工作的人数增加.

多数新兴亚币周一下滑,因投资者在本周美国总统和国会选举前夕削减风险资产,同时警惕本地区当局干预市场的可能.[EMRG/SGCN]

本周重要事件尚包括周二澳洲央行利率决议;周三英国央行会议、欧元区零售销售、美国大选初步计票;周四中国十八大召开、台湾商品进出口、韩国央行会议、欧洲央行会议宣布利率决议、美国贸易收支;周五澳洲央行政策声明、美国进出口价格.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.305 29.300 29.200-29.329 29.320 4.67 4.24

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.233 29.233 29.222-29.264 29.264 2.85 2.67

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.050/-0.040

美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.200/-0.180

----------------------------------------------------------------------------(完)