〔路透调查〕南非兰特兑美元在未来一年料升值5%,因罢工活动逐渐平息

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
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路透约翰内斯堡11月2日电---周五公布的路透调查显示,南非兰特兑美元在12个月后料反弹5%,因南非矿区暴力自发性的罢工活动逐渐平息,且全球经济改善.
在解雇威胁和部分提高待遇的打动下,金矿和铂金矿区的多数罢工者回到工作岗位,兰特兑美元ZAR=D3近期内料将升值.
逾30位策略师和分析师的预估中值显示,兰特一年后料将反弹逾5%至8.20,对全球主要央行超宽松货币政策做出反应.
但自今年初以来兰特已下跌近7%.多数要视南非矿业劳工关系问题的长久解决之道而定.
兰特在一个月后可能小幅上涨至8.60,六个月后料来到8.40.一旦对执政的南非非洲人国民大会在12月重要选举的不确定性消除,兰特1月底料为8.55.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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