〔全球金融〕G20可能惩处未能履行银行资本改革规定的国家--官员

路透墨西哥城11月4日电---官员们表示,全球主要大型经济体即将讨论如何惩罚那些未能执行更严格银行规定的国家.这是对各国防范下一场金融危机决心的考验.

那些逾期推出新规定(巴塞尔资本协定III)的国家,可能会被点名羞辱,因全球的最高决策者试图确保改革成功,以抑制金融机构的问题波及全球经济.

新规定将迫使银行的资本缓冲提高约两倍,如此下次发生危机时才不会向纳税人要钱纾困.银行预定从1月起在六年内逐步提高资本缓冲.

但美国和欧洲却尚未完成其规定,促使外界揣测时间表可能往后廷延.全球大型银行多数在美国和欧洲的国家.

墨西哥财政部银行监管主管Juan Manuel Valle在20国集团(G20)财长会议前表示,没有国家有建议推迟,但任何逾期未推的国家将面临来自其他国家的压力,而且可能会公开点名为"不遵守者".

"对于在1月规定尚未到位的国家,问题将会是,它们将会面临什么样的惩处?",他表示."显然,有很大的压力要采取某些惩罚措施."

澳洲国库部长斯万对路透表示,一些国家在拖后腿是要关注的事.

"重要的是,应该要实施的规定就要照规定上路."(完)