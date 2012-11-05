〔台湾债市〕公债RP利率持稳,千亿台币存单交割无碍资金调度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透台北11月5日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳.由于整体货币市场资金宽裕,尽管今天交割央行364天期存单1,000亿台币,也无碍于市场资金调度;但市场缺券,因此多以到期续作为主,无助于RP市场利率下调.
交易商指出,近日央行存单到期量很多,加以延续前一期底资金宽松态势,目前货币市场资金稍滥,银行、投信皆有积极承作公司债及公债RP的需求,令市场持续处于缺券状态,以致最近都以续作成交量居多.
"市场缺券,所以大家都一早就来抢券"一大型票商交易员说.
一大型证券商交易员表示,本周交割紧缩因子仅周一交割1,000亿台币央行364天期存单,但因为市场资金偏多,所以对市场资金没有影响,完全无碍于市场资金调度.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,少数成交在0.82%,同于上日.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。