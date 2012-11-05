〔路透调查〕日圆或无视日本央行宽松举措,未来一年保持强势

路透班加罗尔11月2日电---周五公布的路透调查显示,日本央行为支持经济所释出的大量资金,未来一年并不会使日圆走软太多.

调查显示,逾60名汇市策略师普遍认为美元/日圆JPY=一个月和三个月后价位均料为79.5,一年后为83.0.该调查是在周五美国非农就业报告发布前所做.

调查预估基本与10月的调查差不多.

日圆强势并不利于高度依赖出口的日本,并已促使日本央行过去两年来数度直接干预汇市,以阻升日圆.

"日本央行的问题在于,他们仍无法赶在市场前面行动."CIBC驻伦敦的汇市策略师Jeremy Stretch说.

日本近期经济数据和多数企业财报偏弱.将于11月11日出炉的第三季国内生产总值(GDP)可能显示经济萎缩.

日本央行在10月30日的最近一次会议中再度放宽政策,展现支撑经济的最新企图,将资产购买规模扩大11万亿(兆)日圆,并与政府联合发表打击通缩的承诺.

多年来在金融危机开始前和之后,日圆都曾使预期日圆/美元汇价贬值的预估者措手不及.

但即便投资者继续借入低成本日圆,投入其他收益较高的货币,理应削弱日圆,但日圆还是不改强势.

部分原因在于全球经济不确定性挥之不去,许多人也涌向日圆避险.

"经济表现方面的变数可能仍将继续让投资者相对不安,倾向维持避险买盘."Stretch并称.

美国近日数据显示经济正勉力复苏,但由于总统大选在即,以及该如何解决"财政悬崖"仍在未定之天,目前许多投资决定似乎冻结了.

"如果财政悬崖问题的协商和去年夏天类似要到最后一刻才见分晓,那可能导致投资者避险意识升温."BTMU驻伦敦汇市策略师Lee Hardman说.

"那将对美元和日圆两者都有利,但鉴于财政悬崖的议题比较属于美国特定的问题,因此日圆的表现可能比美元好."(完)