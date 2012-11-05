《汇市简讯》美元/日圆80.70上方挂有停止单,80.85上方更多

0333GMT * 美元/日圆在80.70及周五高位80.68上方挂有停止单 * 在80.85、81.00及周线图一目均衡云区顶部80.81上方有更多停止单 * 接近80.20-30有买单,80.23低位有日本投资者买单 * 美元/日圆可能仍倾向于上涨.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=