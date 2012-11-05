〔国际油市〕布兰特原油接近每桶106美元,市场气氛依然审慎

路透新加坡11月5日电---布兰特原油周一小涨至每桶106美元上方,因周五大跌逾2%后吸引了一些买盘进驻,不过投资者的焦点仍摆在美国总统大选和需求的疑虑. 美国政府暂时下达一项豁免,容许外国油轮将燃料送往东岸,帮助解决因超级风暴桑迪造成的燃料短缺问题.继油价上周多半处于区间交投后,这大幅拉低了原油期货价格. "在周五的卖压后,我们看到有些逢低承接的买盘,除此之外市场大致上处于审慎状态,等待美国选举结果,并观察桑迪对油市和美国库存水准的影响."澳新银行(澳盛银行)商品策略师Natalie Rampono表示.