〔台湾央行〕共发行4,735亿台币存单,发行余额减65亿

路透台北11月5日电---台湾央行周一公布,今日共发行4,735亿台币存单,其中包括上周五标售的1,000亿台币364天期存单,若相较存单到期金额4,800亿,存单发行余额减65亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 3,583

91天期 0.93 115

182天期 1.05 37

364天期 0.758 1,000

央行上日共发行2,513.55亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,313亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五超额准备为212亿台币;至周六累计超额准备为3,710亿台币,加计前期1%的超额准备为3,922亿台币.(完)