〔台湾央行〕共发行4,735亿台币存单,发行余额减65亿

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透台北11月5日电---台湾央行周一公布,今日共发行4,735亿台币存单,其中包括上周五标售的1,000亿台币364天期存单,若相较存单到期金额4,800亿,存单发行余额减65亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 3,583
91天期 0.93 115
182天期 1.05 37
364天期 0.758 1,000
央行上日共发行2,513.55亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,313亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五超额准备为212亿台币;至周六累计超额准备为3,710亿台币,加计前期1%的超额准备为3,922亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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