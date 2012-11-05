〔台湾股市〕收低25.11点,受电子股和汽车类股下滑打压

路透台北11月5日电---台湾股市周一收低0.35%,加入区域股市的跌势,受友达(2409.TW)等权值股和汽车类指数的打压. 加权股价指数.TWII收低25.11点至7,185.36点.电子类指数.TELI跌0.24%,汽车类指数.TAUI挫低2.2%. 友达下滑1.7%,智慧型手机制造大厂宏达电(2498.TW)收低1.5%. 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为517.50亿台币,上交易日为770.33亿.(完) --编译 张若琪;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN] 路透台北月日电---台湾股市周收%, 加权股价指数.TWII收 点至. 电子类指数.TELI 金融保险类指数.TFNI 半导体类指数.TSII 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为亿台币,上交易日为亿. 台币兑美元TWD=TP台币,报台币. 台湾证券交易所周资料显示,外资及陆资在台股. (完) --编译 张若琪;审校