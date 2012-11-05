〔香港热股〕富士康飙涨35%,因花旗调升评级且预计将获iPhone订单

路透香港11月5日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周一股价一度飙涨35%,因花旗集团将富士康评级调升至"买进",并称预期富士康今年将开始组装iPhone.

这是花旗集团近三年来首次对富士康给予正面评级,消息刺激大量买盘涌入.富士康股价今年表现不振,包括诺基亚NOK1V.HE等最大客户在智慧型手机市场落后苹果(AAPL.O),拖累富士康手机业务.

花旗集团称,富士康明年表现将大幅改善,因多家网络及软体企业进入智慧型手机市场,且富士康开始为苹果组装iPhone.

"亚马逊(AMZN.O)、谷歌(GOOG.O)、微软(MSFT.O)、小米、百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)都在准备推出智慧型手机,而且没有一家具备自行生产能力,"花旗集团指出,花旗调高富士康目标价至5.80港元,2013年获利预估调高134%.

富士康股价一度升至3.69港元,并创历来单日最大涨幅.

恒生指数.HSI下跌0.4%.

富士康今年累计跌幅仍接近30%,恒生指数则上涨接近20%.

兆丰证券自营部门主管Alex Hu指出,富士康明年在中国中低阶智能手机的接单量将高达2亿支,其中包括畅销的小米机.(完)