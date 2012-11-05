〔香港热股〕富士康飙涨35%,因花旗调升评级且预计将获iPhone订单

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月5日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)周一股价一度飙涨35%,因花旗集团将富士康评级调升至"买进",并称预期富士康今年将开始组装iPhone.
这是花旗集团近三年来首次对富士康给予正面评级,消息刺激大量买盘涌入.富士康股价今年表现不振,包括诺基亚NOK1V.HE等最大客户在智慧型手机市场落后苹果(AAPL.O),拖累富士康手机业务.
花旗集团称,富士康明年表现将大幅改善,因多家网络及软体企业进入智慧型手机市场,且富士康开始为苹果组装iPhone.
"亚马逊(AMZN.O)、谷歌(GOOG.O)、微软(MSFT.O)、小米、百度(BIDU.O)、腾讯(0700.HK)都在准备推出智慧型手机,而且没有一家具备自行生产能力,"花旗集团指出,花旗调高富士康目标价至5.80港元,2013年获利预估调高134%.
富士康股价一度升至3.69港元,并创历来单日最大涨幅.
恒生指数.HSI下跌0.4%.
富士康今年累计跌幅仍接近30%,恒生指数则上涨接近20%.
兆丰证券自营部门主管Alex Hu指出,富士康明年在中国中低阶智能手机的接单量将高达2亿支,其中包括畅销的小米机.(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。