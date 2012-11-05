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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌,因美国大选前投资者规避风险

路透东京11月5日电---日股日经指数周一收跌,投资者在美国大选结果揭晓前规避风险.

日经指数.N225收跌0.5%,至9,007.44.东证股价指数.TOPX则跌0.6%至747.95.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

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