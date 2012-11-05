〔日本股市〕日经指数在美国大选前收跌,但丰田汽车劲扬(更新版)

(新增细节)

* 丰田汽车提振汽车类股信心

* 美元/日圆跌至80.500下方

路透东京11月5日电---日本股市日经指数周一收跌,日圆扳回部分收早跌幅,促使投资人了结上周获利,投资者在美国大选结果揭晓前规避风险.

但丰田汽车(7203.T)上涨2.2%至一个月高点3,210日圆,此前日本放送协会(NHK)表示,该公司准备小幅上修其营业利润预估.

市场收盘后,丰田汽车上修其全年度净利预估至97亿美元,尽管其中国销售受到中日领土纷争的冲击.[ID:nSB2084609]

日经指数.N225收跌0.5%,至9,007.44.东证股价指数.TOPX则跌0.6%至747.95.