〔日本股市〕日经指数在美国大选前收跌,但丰田汽车劲扬(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
(新增细节)
* 丰田汽车提振汽车类股信心
* 美元/日圆跌至80.500下方
路透东京11月5日电---日本股市日经指数周一收跌,日圆扳回部分收早跌幅,促使投资人了结上周获利,投资者在美国大选结果揭晓前规避风险.
但丰田汽车(7203.T)上涨2.2%至一个月高点3,210日圆,此前日本放送协会(NHK)表示,该公司准备小幅上修其营业利润预估.
市场收盘后,丰田汽车上修其全年度净利预估至97亿美元,尽管其中国销售受到中日领土纷争的冲击.[ID:nSB2084609]
日经指数.N225收跌0.5%,至9,007.44.东证股价指数.TOPX则跌0.6%至747.95.
分析师表示,尽管疲弱日圆趋势给予市场部分支撑,但投资人仍不希望买进绩优电子股,因有部分电子企业下修全年度财测.
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。