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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 15:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆来自日本出口商的卖盘减缓

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* 美元/日圆可能见到出口商较不积极的卖盘

* 丰田汽车预估财年下半年汇率为79,欧元/日圆假设汇率为100,对冲情况宽裕

* 其他出口商的平均预估分别为80和103

* 美元/日圆和欧元/日圆进一步上扬可能会带来阻力

* 欧元/日圆有些许见顶迹象,或许会出现较为积极的卖盘

* 美元/日圆偏向上档,停止单在80.70、80.85和81.00上方.(完)

--编译 王冠中;审校 丁琦

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