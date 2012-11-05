〔台湾债市〕101/9殖利率大致平盘整理,市场屏息静待美国总统大选结果

路透台北11月5日电---台湾10年券101/9周一大致收在平盘附近,市场屏息静待美国总统大选结果,选前观望气氛转趋浓厚,交易员普遍预期选前台债将量缩狭幅区间整理.

交易商指出,虽然美国非农就业数据传出佳音,但美债价格却不涨反跌,显示美国总统大选前夕市场气氛诡谲,令台债欠缺方向指引,加以台债殖利率正处低档短多风险增温,因此今天101/9殖利率只是持续微幅技术性反弹,市场预期美国大选前夕台债将在平盘附近整理,料选前101/9殖利率主要区间看在1.125-1.14%.

"殖利率到低档就很怕(美国大选成)trigger point(触发点)."一外银交易员说.

另有交易员称,在美国大选变数完全去除前,市场表现将会像个闷锅,欠缺方向引导,选后才会回归基本面,而年底将至,市场风险偏好度降低,令这次选前押宝行情清淡,料明日台债持续量缩整理.

上周五美国长债价格下滑,此前美国就业数据优于预期暗示就业市场复苏可能最终暗示消费者物价上升,而交易商将焦点转向下周进行的美国总统选举.30年期公债价格下滑7/32,收益率从周四尾盘的2.91%升至2.919%.[US/NCN]

美国劳工部周五公布的数据显示,10月美国非农就业岗位增加17.1万个,远胜预期的增加12.5万个.此外8月和9月的非农就业数据合计上修幅度达8.4万个.[ID:nSB2082643]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.15 1.1330 1.1288-1.1338 111.00

5 101/6 A01106=TWO +0.25 0.8795 0.8760-0.8795 4.00

台湾股市周一加权股价指数.TWII收跌0.35%至7,185.36点,目前台股量能不出是最大隐忧,交易商对台股后市看法仍分歧,部分仍偏空看待台股,但有部分认为指数下跌空间已有限,而多数交易员皆认同目前表现仍疲弱的台股成为台债殖利率低档整理的有利支撑.

至于今天台湾最新公布的CPI数据,证券交易员认为,10月CPI年增率虽略高于市场预期,但CPI年增率已由高峰回落,今年全年CPI年增率可望守稳在2%以下,央行目标将可达阵,所以没有引导央行利率决策的效果,对台债殖利率影响不大.

台湾主计总处周一公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.36%,高于路透调查的成长2.22%.主要因受天候及去年基期较低影响,蔬果价格涨幅明显;且国外团费及家外食物价格调涨.而水产品、油料费、燃气及电价仍处于相对高档.[ID:nST0570675]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1330

5 101/6 A01106=TWO 0.8795

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)