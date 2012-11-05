〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至三周低点,库存疑虑挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月5日电---马来西亚棕榈油期货周一跌至逾三周低点,交易商持续担忧马来西亚棕榈油的大量库存.
交易商和分析师预期,因生产强劲,马来西亚库存在10月达到纪录新高.其他植物油市场疲弱,亦拖累棕榈油价格.
"市场受豆油和大豆拖累,且本地市场的信心也不是那么强劲,"马来西亚一外资经纪商的交易员称.
"油籽市场关注的,尤其是棕榈油市场,基本上就是马来西亚10月最终库存数据.出口表现或许不俗,但最终库存一直下不来.问题在于库存有多少,我们估计大概是250万或260万吨."
指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌3.4%,收报每吨2,411马币(788美元),盘中低见2,381马币,为10月12日以来最低.
总成交量为44,480口,远高于通常25,000口的成交量,因交易商纷纷出脱部位.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。