〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至三周低点,库存疑虑挥之不去

路透新加坡11月5日电---马来西亚棕榈油期货周一跌至逾三周低点,交易商持续担忧马来西亚棕榈油的大量库存.

交易商和分析师预期,因生产强劲,马来西亚库存在10月达到纪录新高.其他植物油市场疲弱,亦拖累棕榈油价格.

"市场受豆油和大豆拖累,且本地市场的信心也不是那么强劲,"马来西亚一外资经纪商的交易员称.

"油籽市场关注的,尤其是棕榈油市场,基本上就是马来西亚10月最终库存数据.出口表现或许不俗,但最终库存一直下不来.问题在于库存有多少,我们估计大概是250万或260万吨."

指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌3.4%,收报每吨2,411马币(788美元),盘中低见2,381马币,为10月12日以来最低.

总成交量为44,480口,远高于通常25,000口的成交量,因交易商纷纷出脱部位.(完)