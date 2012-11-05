〔欧洲个股〕汇丰已裁员近三万人,预期还会进一步裁减员工

标题新闻：希腊财长称希望在3月20日前同国际金主达成初步协议，能令该国债券被纳入ECB购债计划
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦11月5日电---汇丰控股(HSBA.L)过去两年来已将员工数裁减近三万人,并称可能进一步裁员,以达到成本效率目标.
汇丰在9月底时共有266,700名员工,低于2010年底的296,000人,今年减少约21,000人.
汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示,其中约15,000人是因汇控精简人事,他预期2013年底前还会进一步裁员,以改善成本效率.
"我们可能会见到员工数进一步减少...在内部缩编上,还有一段路要走,"他在电话会议中向记者表示.
欧智华在2011年5月表示,做为重整计画的一部分,将裁员约三万人.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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