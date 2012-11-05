〔企业结盟〕中国广汽集团和奇瑞汽车结盟,或为产业进一步整合的迹象

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透北京11月5日电---中国广州汽车集团(601238.SS)(2238.HK)和奇瑞汽车预计最快在周二宣布广泛的结盟关系,包含技术分享和销售合作.
此举是中国高度分化汽车产业整并风潮可能开始升温的迹象.中国这个全球最大的汽车市场销售成长正在放缓.
这项结盟也凸显出中国汽车产业透过结合资源来提升竞争力的努力.两位奇瑞汽车公司主管向路透透露了部分相关结盟细节.
根据其中一位奇瑞汽车公司主管透露,根据协议,广汽和奇瑞将分享发动机和汽车平台等技术.该主管不愿具名,因相关消息尚未公布.
他指出,两家公司也可能会在汽车销售和营销方面进行合作.
两位奇瑞主管均强调,结盟并未涉及股权,也不涉及两公司与海外车厂的合资企业.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。