〔企业结盟〕中国广汽集团和奇瑞汽车结盟,或为产业进一步整合的迹象

路透北京11月5日电---中国广州汽车集团(601238.SS)(2238.HK)和奇瑞汽车预计最快在周二宣布广泛的结盟关系,包含技术分享和销售合作.

此举是中国高度分化汽车产业整并风潮可能开始升温的迹象.中国这个全球最大的汽车市场销售成长正在放缓.

这项结盟也凸显出中国汽车产业透过结合资源来提升竞争力的努力.两位奇瑞汽车公司主管向路透透露了部分相关结盟细节.

根据其中一位奇瑞汽车公司主管透露,根据协议,广汽和奇瑞将分享发动机和汽车平台等技术.该主管不愿具名,因相关消息尚未公布.

他指出,两家公司也可能会在汽车销售和营销方面进行合作.

两位奇瑞主管均强调,结盟并未涉及股权,也不涉及两公司与海外车厂的合资企业.(完)