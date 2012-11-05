〔伦敦美债〕公债价格上涨,美国大选前投资人寻求避险

路透伦敦11月5日电---美国公债价格周一上涨,投资人在低风险市场寻求避险,因美国即将进行总统大选,且希腊疑虑再次成为关注焦点.

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌2.3个基点至1.69%,但仍处于9月以来的1.5-1.9%区间内.

周二的大选将至,投资人近几周来都不愿意建立大规模部位.而美国东部上周刚经历过飓风的肆虐.

"许多人都在规避风险,大家都不想作任何重大曝险,不只是在观望飓风的后续影响,也在观望选举的结果,"满地可银行(Bank of Montreal)的交易员Craig Collins说.

"希腊也再次成了新闻标题,直接的效应就是二线国家利差扩大,而核心国家债券受益,"他说.

希腊政府周一将向议会提出一份新撙节方案.若希腊要确保获得更多援助并避免破产,这些提议就必须赢得议员的批准,但可能招致罢工和抗议活动.[ID:nSB2083565]

五年期美债收益率US5YT=RR跌1.6个基点至0.71%,30年期公债收益率US30YT=RR跌2个基点至2.89%.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>