〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,因地区需求疲弱

路透新加坡11月5日电---亚洲柴油裂解价差周一下跌,因地区需求疲弱,但交易商焦点放在即将进行的合约协商.

路透数据显示,12月柴油裂解价差下滑0.18美元至每桶较迪拜原油溢价18.22美元.

产业消息人士称,斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)准备透过六个月定期合约,向中石油买进12月至5月交运的油品.

消息人士称,在六个出价中,中石油的报价最好,500ppm含硫柴油每桶较新加坡报价溢价2.05美元,含硫0.25%柴油每桶溢价1.98美元,90辛烷柴油每桶溢价2.53美元,95辛烷柴油每桶溢价2.93美元.

Ceypetco也寻求买进121万桶含硫0.25%柴油和96万桶航煤.

中石油在柴油部分的报价为每桶较新加坡报价溢价1.98美元,在航煤部分为每桶溢价1.76美元.

竞标在上周结束,效期为一个月.

此外,Ceypetco在关闭10天后,预计周二恢复运作.

在现货市场方面,交易商称,印尼Pertamina旗下贸易部门Petral可能向中石化买进了60万桶柴油,向中石油买进了30万桶,但消息无法证实.该船货预定11月中交运.(完)