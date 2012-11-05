〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,因地区需求疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月5日电---亚洲柴油裂解价差周一下跌,因地区需求疲弱,但交易商焦点放在即将进行的合约协商.
路透数据显示,12月柴油裂解价差下滑0.18美元至每桶较迪拜原油溢价18.22美元.
产业消息人士称,斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp(Ceypetco)准备透过六个月定期合约,向中石油买进12月至5月交运的油品.
消息人士称,在六个出价中,中石油的报价最好,500ppm含硫柴油每桶较新加坡报价溢价2.05美元,含硫0.25%柴油每桶溢价1.98美元,90辛烷柴油每桶溢价2.53美元,95辛烷柴油每桶溢价2.93美元.
Ceypetco也寻求买进121万桶含硫0.25%柴油和96万桶航煤.
中石油在柴油部分的报价为每桶较新加坡报价溢价1.98美元,在航煤部分为每桶溢价1.76美元.
竞标在上周结束,效期为一个月.
此外,Ceypetco在关闭10天后,预计周二恢复运作.
在现货市场方面,交易商称,印尼Pertamina旗下贸易部门Petral可能向中石化买进了60万桶柴油,向中石油买进了30万桶,但消息无法证实.该船货预定11月中交运.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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