〔国际油市〕石脑油裂解价差下滑,但需求强劲提供支撑

路透新加坡11月5日电---亚洲石脑油价格周一触及约一个半月低位每吨930美元,裂解价差则跌至两个交易日低点每吨141.23美元.

但目前裂解价差仍比10月均值高约10%,因供给持续紧俏.

这反映在印度卖方11月现货石脑油船货的高溢价水准.

另一方面,需求则异常强劲,因为在裂解产能利用率已高之际,特别是在韩国,缺乏替代性原料液化石油气(LPG).

由于即将进入冬季,LGP供给将更加吃紧,亚洲石化厂商必须大量依赖石脑油.

维多向印度BPCL买进3万吨石脑油,11月10-12日从孟买装船,离岸价(FOB)较中东报价每吨高出约41美元.

HPCL求售2万吨船货,11月13-18日由孟买装船,周二结束招标,目前为止,下个月印度总出口量达到约77万吨.

亚洲汽油裂解价差扩大升势,触及两周高位每桶5.08美元,因有来自菲律宾及斯里兰卡的需求.

斯里兰卡Ceypetco将向中国石油买进汽油及柴油,合约为期六个月,从12月开始.

燃料零售商SeaOil Philippines未来一年柴油及汽油采购量将需要增加高达20%,因公司扩大连锁加油站.

供给方面,台塑将减少汽油供给,公司发言人表示,2013年3-6月将关闭一座日产8.4万桶的汽油生产装置,进行大修.(完)