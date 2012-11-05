〔国际油市〕石脑油裂解价差下滑,但需求强劲提供支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月5日电---亚洲石脑油价格周一触及约一个半月低位每吨930美元,裂解价差则跌至两个交易日低点每吨141.23美元.
但目前裂解价差仍比10月均值高约10%,因供给持续紧俏.
这反映在印度卖方11月现货石脑油船货的高溢价水准.
另一方面,需求则异常强劲,因为在裂解产能利用率已高之际,特别是在韩国,缺乏替代性原料液化石油气(LPG).
由于即将进入冬季,LGP供给将更加吃紧,亚洲石化厂商必须大量依赖石脑油.
维多向印度BPCL买进3万吨石脑油,11月10-12日从孟买装船,离岸价(FOB)较中东报价每吨高出约41美元.
HPCL求售2万吨船货,11月13-18日由孟买装船,周二结束招标,目前为止,下个月印度总出口量达到约77万吨.
亚洲汽油裂解价差扩大升势,触及两周高位每桶5.08美元,因有来自菲律宾及斯里兰卡的需求.
斯里兰卡Ceypetco将向中国石油买进汽油及柴油,合约为期六个月,从12月开始.
燃料零售商SeaOil Philippines未来一年柴油及汽油采购量将需要增加高达20%,因公司扩大连锁加油站.
供给方面,台塑将减少汽油供给,公司发言人表示,2013年3-6月将关闭一座日产8.4万桶的汽油生产装置,进行大修.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。