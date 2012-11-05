版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 21:20 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月价差下跌,受供应过剩拖累

路透新加坡11月5日电---交易商周一表示,亚洲燃料油市场延续跌势,跨月价差全线走弱,因市场供应过剩.

根据路透资料,11月/12月正价差扩大,至逾两年新低每吨2.63美元,较上交易日扩大0.63美元.

市场呈现正价差时,近月价格低于远月,代表即期市场走弱.

船用燃油需求尚未回温,尽管价格有所回落.

新加坡11月定期船用燃油合约为每吨升水3.50-4.00美元,低于前月的5.00-6.00美元.

交易商表示,中国小型炼厂的需求虽然可能在年底前增温,但或许不足以消化供给.

路透数据显示,12月燃料油裂解价差小跌0.04美元,较迪拜原油每桶贴水9.34美元.

台湾中油[CHIP.UL]向托克(Trafigura)出售3.5万吨LSFO,11月下半月由高雄装运,离岸价(FOB)较新加坡报价每吨升水80.00-90.00美元.

Gunvor向中国石油买进两批2万吨船货,11月20-24日装船,较11月报价每吨贴水3.5美元,等于较新加坡现货报价贴水约3.7美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐