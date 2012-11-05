〔国际油市〕亚洲燃料油11月/12月跨月价差下跌,受供应过剩拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡11月5日电---交易商周一表示,亚洲燃料油市场延续跌势,跨月价差全线走弱,因市场供应过剩.
根据路透资料,11月/12月正价差扩大,至逾两年新低每吨2.63美元,较上交易日扩大0.63美元.
市场呈现正价差时,近月价格低于远月,代表即期市场走弱.
船用燃油需求尚未回温,尽管价格有所回落.
新加坡11月定期船用燃油合约为每吨升水3.50-4.00美元,低于前月的5.00-6.00美元.
交易商表示,中国小型炼厂的需求虽然可能在年底前增温,但或许不足以消化供给.
路透数据显示,12月燃料油裂解价差小跌0.04美元,较迪拜原油每桶贴水9.34美元.
台湾中油[CHIP.UL]向托克(Trafigura)出售3.5万吨LSFO,11月下半月由高雄装运,离岸价(FOB)较新加坡报价每吨升水80.00-90.00美元.
Gunvor向中国石油买进两批2万吨船货,11月20-24日装船,较11月报价每吨贴水3.5美元,等于较新加坡现货报价贴水约3.7美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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