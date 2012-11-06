《台湾重要政经日程》--11月6日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息======================
11/6(二)
--09:00 台经院举办2013年经济景气趋势研讨会.
--16:00 陆委会、海基会联合记者会.
==================近期重要政经消息======================
11/8(四)
*--14:00 联电(2303.TW)公布10月营收.
--16:00 财政部公布10月进口、出口年变动率,上月出口年增10.4%,进口年增1.3%.
11/9(五)
--13:30 台积电(2330.TW)公布10月营收.
11/20(二)
--12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割.
--16:00 经济部公布10月外销订单,9月为年增1.9%.
--台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.
11/22(四)
--08:30 主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%.
11/23(五)
--16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%.
11/26(一)
--12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割.
--16:10 央行公布10月M2货币总计数.9月为升3.96%.
11/30(五)
--12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割.
12/5(三)
*--08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%.
*--16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元.
12/13(四)
--12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
--12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
2013年
1/1(二)
--金融市场休市一日.
2/11-2/15
--农历春节假期.
2/23 (六)
--补行上班一日,金融市场开市.
2/28 (四)
--228纪念日休假,金融市场休市.
4/4-4/5
--儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三)
--端午节休市一日.
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四)
--国庆日休市一日. (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯