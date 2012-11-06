〔表格〕台股外资及陆资买超17.29亿台币,连续第三日买超

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北11月6日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股小幅买超17.29亿台币,为连续第三天买超;上日修正后买超17.10亿.
三大法人今日合计买超26.34亿台币,上交易日修正后买超17.32亿台币.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
11/6 +17.29 +5.86 +3.19 +26.34
11/5 +17.10r -2.18 +2.41r +17.32r
11/2 +10.67r -2.20 +3.25r +11.72r
11/1 -52.27 +4.94 -4.28r -51.61r
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本月累计 -7.21 +6.42 +4.56 +3.78
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
10月 -286.77 -134.03 -27.24r -448.03r
9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
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