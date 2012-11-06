〔台湾汇市〕台币微收升待美大选初步结果,明早或跟随主要亚币走势

* 待明早美大选初步结果的市场反应

* 澳洲央行决策止稳台币

* 明日交投区或以29.230为中心波动

路透台北11月6日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘小升3分.虽然美国大选前的谨慎情绪主导盘面,但午后澳元AUD=D4走升仍激励部分台币买盘,令台币从午前偏弱姿态回稳收升.而对美国大选押注的部位在选前最后时刻已无明显调节,市场料明早美国大选初步结果出炉后,台币或将跟主要亚币联动.

汇银人士指出,澳洲央行决定不予降息,提升包括台币在内的部分新兴市场货币走势,但今天过后美国大选结果将主导盘面.他们预料明早开市与台币具比价效应的韩元KRW=将成指标货币,若初步结果显示奥巴马如外界预期当选,且韩元明显走升,台币有机会随之走扬;而随着亚洲交易时段的推移,午后包括欧元及澳元等非美币别的反应也至关重要,其反应幅度或同步决定台币波幅.

"如果非美走升的幅度够大,台币至少会跟着动一下,...力道大的时候央行不至于逆势而为."一本地银行交易员说.

交易员预估,台币明日或以今日主交投区29.230为中心反应,幅度则视其他主要币别的走升或走贬幅度决定.

他们指出,两个月来台币的沉闷走势压抑市场信心,交易员心底仍期待藉由美国大选的重要事件让台币波幅突破既有区间,但外资仍位于决定的关键地位.

根据金管会证期局统计,外资及陆资10月份净汇入7.9亿美元,但同时间却在台股卖超286.77亿台币,两者趋势背离令汇市交易员更难以判断外资动向.

此外,台股.TWII今日表现不弱也襄助台币止稳,大盘收涨0.71%至两周高位,报7,236.68点;外资及陆资今日买超台股17.29亿台币,为连续第三日买超,但金额均不大.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF今日美元/台币各天期的换汇点盘中折价微幅扩大,略略看升台币,但选前观望仍是主轴.

根据路透/Ipsos调查,美国总统选举仍主要呈胶着状态,但民主党奥巴马在一些关键州拥有微弱优势.且民主党人称,如果奥巴马连任,预计其会很快努力促成两党达成协议避免"财政悬崖".[US-VOTE]

除美国大选外,欧债议题重回汇市主轴,欧元/美元EUR=周二一度走软至两个月低位附近,但此后反弹重回区间.围绕希腊议会就新撙节方案投票的不确定性令欧元前景蒙阴.希腊需要通过该方案,才能确保获得国际援助.[EU-FRX]

多数新兴亚币周二小幅走升,此前澳洲央行在全球经济形势有所改善的背景下维持指标利率不变.不过市场交投清淡,因在美国大选结果出炉前投资者十分谨慎.[EMRG/SGCN]

本周重要事件尚包括周三英国央行会议、欧元区零售销售、美国大选初步计票;周四中国十八大召开、台湾商品进出口、韩国央行会议、欧洲央行会议宣布利率决议、美国贸易收支;周五澳洲央行政策声明、美国进出口价格.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.275 29.305 29.220-29.305 29.305 4.27 4.67

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.241 29.233 29.221-29.249 29.249 2.68 2.85

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.030/-0.020

美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.180/-0.160

----------------------------------------------------------------------------(完)