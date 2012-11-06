〔台湾新债〕土地银行月底将标售130亿台币七年期次顺位债--消息

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透台北11月6日电---两位了解情况的消息人士周二表示,台湾主要公股银行--土地银行即将标售总额达130亿台币的七年期次顺位金融债.
土银财务主管在接受路透查询时称,该次顺位金融债甫获得金管会核准,目前正在进行评等确认手续,预计在11月下旬至12月初进行标售.
一位证券商承销主管认为,土银藉标售金融债大举募资,主要是为了符合新巴塞尔资本协定,改善资本适足率.
土银自去年10月至今年11月间,已发行约160亿台币的金融次顺位债.
本周四还有华南金控(2880.TW)100亿台币的公司债(包括50亿的七年期次顺位债)标售,惟上述人士认为,以目前市场的丰沛资金,将足以消化这些新增筹码.
土银在中华信评的评等为"twAA".(完)
--记者 董永年/詹静宜;审校 屈桂娟
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