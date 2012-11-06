〔台湾债市〕公债RP利率向区间低位靠拢,因隔拆利率走跌

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透台北11月6日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二略向区间低位靠拢.向来为市场指标利率的银行间隔夜拆款利率昨日出现下滑,市场预期利率将走低,令RP市场利率区间低位成交比重增加.
交易商指出,目前央行大致维持存单未到期余额在6.6兆(万亿)的资金水位,央行维持适度宽松的基调不变,加上月初市场资金明显宽裕、11月欠缺交割因子,银行及投信皆积极承作公司债及公债RP,尤其是银行端更加积极,客户端对于RP市场区间低位的利率接受度提高,11月RP利率可望在低档持平趋跌.
"昨天隔拆利率下滑,市场预期利率将越来越低,长天期RP承作需求增温."一大型票商交易员说.
一证券商交易员表示,隔拆利率为市场指标利率,昨天隔拆利率走跌,显示银行资金浮滥及央行宽松政策底定,加以11月缺乏交割紧缩因子,令11月RP市场利率持平趋跌的趋势确立.
周一银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.384%,上日在0.388%.当日区间在0.295-0.500%,同于上日.[ID:nSB2085065]
周二证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,略为较上日下滑;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,少数成交在0.82%,同于上日.(完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
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