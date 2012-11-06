〔台湾债市〕公债RP利率向区间低位靠拢,因隔拆利率走跌

路透台北11月6日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二略向区间低位靠拢.向来为市场指标利率的银行间隔夜拆款利率昨日出现下滑,市场预期利率将走低,令RP市场利率区间低位成交比重增加.

交易商指出,目前央行大致维持存单未到期余额在6.6兆(万亿)的资金水位,央行维持适度宽松的基调不变,加上月初市场资金明显宽裕、11月欠缺交割因子,银行及投信皆积极承作公司债及公债RP,尤其是银行端更加积极,客户端对于RP市场区间低位的利率接受度提高,11月RP利率可望在低档持平趋跌.

"昨天隔拆利率下滑,市场预期利率将越来越低,长天期RP承作需求增温."一大型票商交易员说.

一证券商交易员表示,隔拆利率为市场指标利率,昨天隔拆利率走跌,显示银行资金浮滥及央行宽松政策底定,加以11月缺乏交割紧缩因子,令11月RP市场利率持平趋跌的趋势确立.

周一银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.384%,上日在0.388%.当日区间在0.295-0.500%,同于上日.[ID:nSB2085065]

周二证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,略为较上日下滑;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,少数成交在0.82%,同于上日.(完)