《汇市简讯》欧元/日圆仍居劣势,在102.00之前有支撑

0339GMT

* 欧元/日圆处于劣势,在亚洲盘来到低位102.45/50

* 在该水准下方支撑位有昨日102.45低位,及一目均衡基准线102.36

* 逐步上升的200日移动均线切入位102.11下方也有支撑

* 在102.00下方有停止单,若跌破该水准,可能跌向101,进入云区

* 阻力位在一目均衡转换线位于103.28.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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