《汇市简讯》欧元/日圆仍居劣势,在102.00之前有支撑

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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* 欧元/日圆处于劣势,在亚洲盘来到低位102.45/50
* 在该水准下方支撑位有昨日102.45低位,及一目均衡基准线102.36
* 逐步上升的200日移动均线切入位102.11下方也有支撑
* 在102.00下方有停止单,若跌破该水准,可能跌向101,进入云区
* 阻力位在一目均衡转换线位于103.28.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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