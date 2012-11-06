〔台湾货币市场〕银行旬初负数操作积极,短率向区间底部靠拢

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 负数操作积极,资金供给大于需求
* 公债RP利率微跌1个基点
记者 董永年
路透台北11月6日电---台湾银行间短率周二继续向区间底部靠拢.旬初各家金融机构努力冲刺负数,在供给大于需求状况下,令隔拆利率在区间低档盘整,惟短期应不至于跌破0.383%的前波低点.
交易人士表示,今日拆款市场感觉更加冷清,由于同业间"能负就负",拆入需求相对变少.不过值得留意的是,本周央行存单到期量相对较少,周五更只有179亿台币,最好还是留意负数缺口莫开太大,以免回补不及.
"钱多到很难消化,缺钱的才是老大."一大型公营银行交易员称.
另一公营银行交易员则表示,修正后周一超额准备为负143亿台币,这显示大家都尽量努力拆出资金.虽然感觉供过于求,但隔拆利率底部应该就在0.384%,要跌破9月28日的0.383%关卡,可能还要一些时间.
本地时间15:05银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.392%,上日在0.384%.今日区间在0.384-0.500%,上日在0.295-0.500%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.51%,同于上日.
**发票量少**
短票方面,票券商表示,由于台股表现欠佳,市场资金需求降低,今天发票量比较少些,期初市场资金充沛,令短票利率持续在低档打底.
部分银行指出,由于银行待消化资金多,但短票券源仍少,利率成交在低档比重增加,后续要看资金水位的状况.
"目前主要交投利率已属合理."一大型金融机构主管说.
一个月短票成交利率区间看在0.78-0.80%,但主要交投落在0.79%附近,少数成交在0.78%.
台湾中油110天期无担保商业本票60亿台币今日公开标售,得标利率在0.905-0.908%.票券商表示,得标利率低于市场预期,甚至较上周120天免保商业本票利率再下滑1个基点.
台湾央行周二存单到期130亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]本周余日央行存单到期分别是周三1,935.40亿、周四1,119亿、周五179亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为负143亿台币;累计超额准备为85亿台币,加计前期1%的超额准备为990亿台币.
**公债RP利率微跌**
台湾公债10天期附买回(RP)利率略向区间低位靠拢.向来为市场指标利率的银行间隔夜拆款利率昨日出现下滑,市场预期利率将走低,令RP市场利率区间低位成交比重增加.
交易商指出,目前央行大致维持存单未到期余额在6.6兆(万亿)的资金水位,央行维持适度宽松的基调不变,加上月初市场资金明显宽裕、11月欠缺交割因子,银行及投信皆积极承作公司债及公债RP,尤其是银行端更加积极,客户端对于RP市场区间低位的利率接受度提高,11月RP利率可望在低档持平趋跌.
"昨天隔拆利率下滑,市场预期利率将越来越低,长天期RP承作需求增温."一大型票商交易员说.
一证券商交易员表示,隔拆利率为市场指标利率,昨天隔拆利率走跌,显示银行资金浮滥及央行宽松政策底定,加以11月缺乏交割紧缩因子,令11月RP市场利率持平趋跌的趋势确立.
周二证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,略为较上日下滑;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.83-0.84%,少数成交在0.82%,同于上日.(完)
--集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯
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