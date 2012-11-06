〔路透调查〕USDA报告料将显示美国玉米库存因旱灾降至17年低位

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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* 发布项:美国农业部11月作物产量及供需报告
* 发布时间:11月9日周五(1330 GMT)
* 美国玉米供应仍未摆脱旱灾的影响
* 明年期末库存和库存/使用比率可能达到17年低位
路透芝加哥11月6日电---路透调查访问26位分析师的结果显示,美国农业部(USDA)料将较上月略微下调美国玉米产量估值,至六年来最低.此外,尽管高价遏制需求,明年夏季库存料仍将是17年来最为吃紧.
有12位分析师预估,出口、乙醇制造业及美国畜牧业的玉米需求将减少.
美国农业部将在周五公布11月作物产量及供需报告.分析师平均预估今年玉米产量料为106.47亿蒲式耳,较10月的官方预估低0.55%,而且是六年来最低产量.
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Allendale Inc首席分析师Rich Nelson说,这次农业部报告的玉米产量估值可能略微调低,不过处于极低水平的玉米期末库存,在未来的USDA报告中可能开始渐渐攀升,因为需求持续减退.
分析师平均预估,美国2012/13年度玉米期末库存料为6.28亿蒲式耳,几乎持平于农业部10月预估的6.19亿蒲式耳,仍然是17年来最低水准.
分析师说,农业部可能不会在其1月份的报告中再度调整因旱灾而绝收的面积预估.
**玉米供应料非常稀少**
根据农业部10月报告中111.50亿蒲式耳的整体使用数据,分析师预估库存/使用比率料将降至5.63%,也将是17年来最低.
尽管需求将因玉米价位高企在纪录水准而开始减少,但明年夏季玉米库存料将吃紧.10月玉米平均价格为每蒲式耳7.56美元,为第三纪录高位.
分析师还预估,美国玉米出口料下滑至11.12亿蒲氏耳,低于10月估计的11.50亿蒲氏耳.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
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